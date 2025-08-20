[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cori razzisti a Cerignola, La Salandra (Fdi): «Inaccettabili. Verona colpevole, FIGC e Lega Serie A intervengano»

«Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro l’Hellas Verona è inaccettabile. Cori razzisti e insulti come “sporchi terroni” e “acqua e sapone” non appartengono né al calcio né alla nostra società civile. Ho scritto alla FIGC e alla Lega Serie A affinché vengano presi provvedimenti sanzionatori nei confronti della società Verona, ai sensi degli articoli 25 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva, per le responsabilità oggettive che derivano da simili comportamenti della propria tifoseria». Così, l’on. Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia, a margine dell’incontro del 18 agosto.

«Il calcio deve essere passione, rispetto e identità – prosegue il deputato foggiano – e non può trasformarsi in un palcoscenico di odio e discriminazione. Cerignola ha dimostrato con la sua tifoseria cosa significhi vero tifo. A loro va il mio plauso, nella speranza che episodi come quelli visti due sere fa non abbiano mai più spazio negli stadi italiani. Non è la prima volta che intervengo a difesa di una tifoseria del mezzogiorno e della mia provincia, e lo faccio ancora una volta perché da sempre queste tifoserie hanno saputo legare al gioco del calcio l’amore per la propria città, senza mai mostrare odio o rancore, differentemente da altre tifoserie che ancora oggi intendono la geografia come una materia d’odio».

On. Giandonato LA SALANDRA

Camera dei Deputati