Aria di crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez? “Litigano spesso per cose futili”

Tra qualche settimana andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, intanto alcuni concorrente della precedente edizione continuano a catturare non poco l’attenzione, tra questi anche Helena Prestes e Javier Martinez.

Nelle scorse settimane si era parlato di una presunta crisi tra loro, che i due hanno smentito col tempo mostrandosi sempre più innamorati sui social. Si è parlato spesso anche dei loro progetti di coppia futuri, Deianira Marzano aveva anche rivelato che presto andranno a convivere. Le cose però potrebbero aver preso una piega diversa nell’ultimo periodo, stanno vivendo un momento di crisi?

Javier Martinez ed Helena Prestes sono in crisi? Cosa sta succedendo tra loro

Dalle nozze alla crisi è un attimo, fino a poco tempo fa si parlava della possibilità che i due convolassero presto a nozze e ora sembra che ci siano delle turbolenze nella loro relazione. Sui social Amedeo Venza ha fatto sapere che i due ultimamente litigano spesso per cose futili. Lui lo ha saputo da alcune dell’entourage dell’agenzia, ci ha tenuto però a rassicurare tutti dicendo che sono cose che si risolvono.

Venza ha fatto notare che entrambi hanno messo dei like ai post sul loro anniversario, a detta sua infatti si tratta di una ‘maretta passeggera’. Helena Prestes e Javier Martinez si lasceranno presto la crisi alle spalle? Non ci resta che attendere per scoprirlo.