Antonella Fiordelisi sbugiarda Federica Morello: “Alle persone false e cattive ci penserà il karma”

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Nelle ultime settimane si è parlato molto del fatto che Federica Morello abbia approfittato della sua amicizia con Antonella Fiordelisi per avvicinarsi a Giulio Fratini. Stando ai rumors tra loro sarebbe scattata la scintilla quando l’imprenditore era ancora legato sentimentalmente ad Antonella.

La gieffina ha commentato il gossip nella casa del Grande Fratello Vip poco dopo il suo ingresso nella casa, precisando che lei e la Fiordelisi non erano amiche. Parlando con alcuni suoi compagni di avventura ha raccontato di essere andata a dormire a casa di Antonella una sola volta ma perché è stata lei a chiederglielo. Federica Morello ha detto che quella sera aveva già preso un hotel ma Antonella Fiordelisi le ha proposto di restare a casa sua perché il giorno dopo aveva una shooting e voleva che la aiutasse. Ha poi detto che non erano amiche e che l’ha conosciuta a fine febbraio perché dovevano prestare un evento insieme.

Antonella Fiordelisi smentisce le bugie dette da Federica Morello al GF Vip: le chat mostrate sui social non lasciano dubbi

Nonostante sia passato un po’ di tempo dalle rivelazioni della Morello nella casa più spiata dagli italiani, Antonella Fiordelisi ci ha tenuto a replicare per sbugiardarla. Tramite una storia postata su Instagram, riferendosi chiaramente alla gieffina, ha detto che ci penserà sicuramente il karma alle persone false e cattive. Dopo aver detto di non voler passare per bugiarda ha pubblicato alcune chat con la gieffina.

Nelle conversazioni pubblicate da Antonella Fiordelisi si legge che Federica Morello le diceva che avrebbe cercato ancora un hotel che non costasse troppo e lo avrebbe preso altrimenti l’avrebbe avvisata però non voleva essere un peso. In un altro messaggio si legge: “Amoreee ho cercato in lungo e in largo ma è un casino con sti hotel in questa settimana se è ancora disponibile la tua proposta per questa notte sarei felice di accettarla mi sdebiterò!” Non è vero, quindi, che la gieffina avesse già preso una camera d’hotel, è stata Antonella a proporle di restare a casa sua ma non solo aiutarla e non perché le serviva il suo aiuto.