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“Scegli di essere libero, dipendi solo da te”: torna la giornata di sensibilizzazione promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo e da Gargano Vita

La libertà di scegliere, la consapevolezza delle proprie azioni e la responsabilità verso se stessi e gli altri. Sono questi i temi al centro della seconda edizione di “Scegli di essere libero, dipendi solo da te”, la giornata di sensibilizzazione promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo e dalla Mutua Gargano Vita, in programma mercoledì 28 ottobre, alle ore 9.30, presso il Cine-Teatro Palladino di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa, rivolta in particolare alle giovani generazioni, nasce dalla volontà di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati all’abuso di alcol, fumo e sostanze psicotrope, affrontando anche il tema della sicurezza stradale e dell’importanza di adottare comportamenti responsabili.

La prima edizione dell’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, confermando l’importanza di promuovere occasioni di confronto diretto con le giovani generazioni. Tra i momenti più intensi, la testimonianza di una madre che ha perso il proprio figlio in un incidente in moto. Un racconto doloroso e profondamente umano, capace di trasformare il tema della sicurezza stradale da questione di regole e comportamenti a riflessione sul valore della vita, sulla responsabilità individuale e sulle conseguenze delle proprie scelte.

Un appuntamento che rinnova l’impegno della Banca e della sua Mutua nel campo dell’educazione, della prevenzione e della promozione del benessere delle comunità locali.

«Investire sui giovani significa innanzitutto offrire loro strumenti per scegliere consapevolmente il proprio futuro», dichiara Giuseppe Palladino, presidente della BCC San Giovanni Rotondo. «Come banca di credito cooperativo sentiamo la responsabilità di contribuire non soltanto alla crescita economica del territorio, ma anche al suo sviluppo sociale e culturale. La prevenzione è una forma concreta di investimento sul futuro delle nostre comunità. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la libertà non è semplicemente assenza di vincoli, ma capacità di compiere scelte autonome, informate e responsabili. È un messaggio che desideriamo condividere soprattutto con i più giovani, perché possano diventare protagonisti consapevoli della propria vita».

La giornata offrirà ai partecipanti un’occasione di confronto diretto con i rappresentanti delle istituzioni impegnate quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto ai comportamenti a rischio. Interverranno Tommaso Vecchio, Vice Questore; Paola Lo Muzio, Sostituto Commissario; Pietro Piemontese, Ispettore, con il contributo della Polizia di Stato.

L’incontro intende superare la dimensione della semplice informazione per favorire una riflessione più ampia sul significato della libertà individuale, sul valore delle regole e sulle conseguenze che determinate scelte possono avere sulla propria vita e su quella degli altri.

«La prevenzione comincia dall’ascolto, dal dialogo e dalla capacità di parlare ai giovani con un linguaggio vicino alla loro esperienza», sottolinea Donato Antonacci, presidente di Gargano Vita. «Il nostro obiettivo non è soltanto informare sui pericoli delle dipendenze, ma contribuire a costruire una cultura del benessere fondata sulla consapevolezza e sul rispetto di sé. Come Mutua crediamo profondamente nel valore della cura delle persone e nella promozione di stili di vita sani. Questa seconda edizione rappresenta la continuità di un percorso che vogliamo consolidare nel tempo, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni in un’alleanza educativa capace di produrre risultati concreti».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della BCC San Giovanni Rotondo e di Gargano Vita a favore del territorio, attraverso progetti che affiancano alla tradizionale attività di sostegno economico una costante attenzione alla formazione, alla salute e alla crescita delle nuove generazioni. La giornata è organizzata in collaborazione con l’ Istituto Tecnico “Luigi Di Maggio” – San Giovanni Rotondo, il Liceo “Maria Immacolata” – San Giovanni Rotondo, l’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” – San Giovanni Rotondo,l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone” – Liceo Classico – San Marco in Lamis, l’Istituto Comprensivo “Pascoli – Forgione – Melchionda – De Bonis” – San Giovanni Rotondo.

L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 9.30, presso il Cine-Teatro Palladino, in via Carlo Poerio 2/B, a San Giovanni Rotondo.