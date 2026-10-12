La Promessa, anticipazioni dal 19 al 25 ottobre 2026: Samuel affronta Petra

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 19 al 25 ottobre di La Promessa porta la tenuta verso una serie di cambiamenti che intrecciano lavoro, famiglia e scelte che nessuno può più rimandare. Un nuovo valletto sta per essere assunto, Pia tenta di proteggere Maria, Enora propone a Manuel un’idea che può ribaltare gli accordi con don Luis, mentre Margarita e Martina nascondono verità che rischiano di esplodere. Cosa accade davvero nei prossimi episodi di La Promessa? Chi mente? Chi tradisce? E quale decisione può cambiare il futuro della tenuta?

Manuel valuta la proposta di Enora e la tenuta si prepara a una nuova assunzione

La settimana di La Promessa si apre con una conversazione che potrebbe cambiare il destino del motore progettato da Manuel. Enora gli espone la sua idea: concedere la fabbricazione del motore ad altre aziende, sfruttando il fatto che non esiste alcun contratto di esclusiva con don Luis. La proposta apre un fronte inatteso, perché Manuel deve capire se questa scelta possa portare benefici o creare nuovi conflitti con chi ha sostenuto il progetto fin dall’inizio.

Intanto, alla tenuta, si prepara l’arrivo di un nuovo valletto. Pia vorrebbe che il posto venisse affidato a Carlo, convinta che questa scelta possa risolvere la situazione complicata di Maria. La donna sa che un ruolo stabile potrebbe proteggere la ragazza da tensioni e pettegolezzi che negli ultimi tempi hanno reso la sua vita più difficile. La decisione, però, non è semplice, perché ogni nuovo ingresso alla tenuta porta con sé equilibri da ricostruire e rapporti da gestire.

Samuel affronta Petra, mentre Alonso tenta di ricucire i rapporti familiari

Nel cuore di La Promessa, Samuel informa Petra che non ci sono abbastanza fondi per mandare avanti il rifugio. La notizia pesa come un macigno, perché il progetto rappresenta un punto di riferimento per molte persone. Petra deve capire come reagire, mentre le cuoche negano di aver visto Tono particolarmente pensieroso, segno che qualcosa si muove dietro le quinte e che non tutti vogliono rivelare ciò che sanno.

Alonso, invece, prova a riportare la pace tra Margarita e Leocadia. Vorrebbe che le due donne si riappacificassero, ma Margarita non vuole sentire ragioni. La tensione tra loro cresce e rischia di coinvolgere l’intera famiglia. Alonso comprende che ogni passo deve essere misurato, perché un errore potrebbe peggiorare una situazione già fragile.

Martina mente a Margarita e il futuro matrimonio con Jacobo si complica

La settimana di La Promessa si chiude con una serie di bugie che rischiano di esplodere. Martina racconta a Margarita che lei e Jacobo non si sono ancora sposati perché vogliono prendersi tutto il tempo necessario. La verità, però, è molto diversa. Jacobo lascia intendere che, se dipendesse da lui, sposerebbe Martina immediatamente. La discrepanza tra ciò che dice la ragazza e ciò che desidera il futuro genero crea un clima di sospetto che potrebbe trasformarsi in un problema più grande.

Martina sa che ogni parola può cambiare il modo in cui Margarita vede la loro relazione. La giovane cerca di proteggere se stessa e il proprio futuro, ma la bugia rischia di diventare un ostacolo difficile da superare. La settimana si chiude con un clima di incertezza, perché ogni personaggio si trova davanti a una scelta che potrebbe cambiare tutto.