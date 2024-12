Anticipazioni Uomini e Donne, Martina delude Gianmarco: “Voglio andare via”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la solita pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Uomini e Donne che come al solito regalerà tante novità e colpi di scena ai tantissimi fan del noto dating show. La trasmissione condotta da Maria De Filippi tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.45, cosa succederà nella puntata di oggi?

Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che ci sarà un nuovo confronto tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Il comportamento di lei deluderà non poco il corteggiatore, al punto che potrebbe lasciare la trasmissione. La tronista è uscita con Ciro ma ha chiesto di parlare con Gianmarco al quale ha detto di averlo visto passivo, a detta sua non le sono arrivate delle emozioni.

Gianmarco Steri non tollera il comportamento di Martina De Ioannon: il corteggiatore abbandona Uomini e Donne?

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gianmarco Steri dirà alla tronista che in esterna gli viene naturale manifestarle ciò che prova, in studio però non ci riesce. Lui pensa che Martina De Ioannon sia attratta da persone che la trattano in un certo modo. Crede anche che lei ama discutere e litigare, lui però non è fatto in questo modo.

Nell’esterna con Ciro lui e Martina sono apparsi molto complici e vicini. Lui ha ammesso di provare un trasporto per lei, alla fine è scattato un bacio. Il corteggiatore le ha anche fatto un regalo in cui le ha detto che per lui quel bacio è stato molto importante, il dono è una maglietta con una frase dedicata alla tronista.

Nello studio di Uomini e Donne inevitabile sarà il confrontro tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Lui dopo aver visto l’esterna con Ciro minaccerà di lasciare il programma, queste le sue parole: “Oggi me ne voglio andare via, non ce la faccio a guardarti, è una cosa che non riesco”. Il corteggiatore lascerà davvero la trasmissione? Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprirlo.