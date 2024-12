Uomini e Donne anticipazioni dal 9 al 13 dicembre: un ritorno nel trono over, Gemma insultata e lasciata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show in programma da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani si troverà a fare i conti con delle pesanti accuse mosse da Fabio. La dama di Torino sarà infangata dal cavaliere italo-canadese dopo la fine della loro storia. L’uomo deciderà di far leggere a Maria De Filippi una lettera nei confronti di Gemma dove ci saranno pesanti accuse. Secondo Fabio, la dama di Uomini e Donne sarebbe una persona falsa e bugiarda, interessata soltanto alla visibilità e non alla ricerca del vero amore. Tina Cipollari prenderà le parti di Fabio Cannone, visto che secondo lei Gemma non è mai stata realmente interessata all’uomo. Pertanto, i due saranno protagonisti di un ballo che divertirà tutti quanti.

Uomini e Donne anticipazioni 9-13 dicembre: Mario torna in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda dal 9 al 13 dicembre su Canale 5 rivelano che l’abbandono di Mario durerà meno del previsto. Cusitore si riaffaccerà nuovamente in studio pronto a rimettersi in gioco. Il napoletano confesserà di voler conquistare il cuore di Prasanna, che secondo lui è riuscita a conquistarlo. Ma la donna non sarà l’unica dama nelle mire di Mario, visto che sarà interessato anche a conoscere Valentina. Grande spazio anche al trono di Martina, Michele e Francesca, dove i colpi di scena saranno dietro l’angolo. Martina sarà sempre più divisa tra Ciro e Gianmarco mentre Michele sarà alle prese con Amal. Una settimana ricca di emozioni per gli amanti del dating show di Canale 5.