Uomini e Donne anticipazioni dal 9 al 13 dicembre: Gemma respinge Fabio, Martina bacia Ciro

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi in onda dal 9 al 13 dicembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che grande protagoniste saranno Gemma Galgani e Martina. In particolare, la dama di Torino deciderà di fare chiarezza sulla segnalazione ricevuta su Fabio. In studio verranno mostrate le immagini del confronto tra Gemma e Fabio. Quest’ultimo assicurerà alla dama che la conoscenza con la donna spagnola risalirebbe a quattro mesi prima, tanto da non aver preso in giro nessuno. Dagli spoiler di Uomini e Donne si evince che Gemma continuerà a non fidarsi di lui, mettendo in discussione il rapporto con lui. La donna si mostrerà fredda e distaccata nei confronti di Fabio.

Uomini e Donne anticipazioni: Martina bacia per la seconda volta Ciro

Nelle puntate del dating show dal 9 al 13 dicembre su Canale 5, Tina Cipollari non perderà occasione per attaccare Gemma Galgani sostenendo che a lei Fabio non è mai piaciuto davvero. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano anche che Martina bacerà per la seconda volta Ciro in esterna mentre Gianmarco dirà di non provare troppe emozioni durante i loro incontri. Michele litigherà furiosamente con Veronica, giunta in trasmissione per corteggiarlo. Il tronista verrà accusato dalla ragazza di essere un pagliaccio per poi fuggire dallo studio. Michele a questo punto deciderà di non rincorrere Veronica, preferendo rinunciare a lei malgrado i tentativo di Maria De Filippi di ripensarci.