Anticipazioni Capri 4 agosto 2026: Vittoria si sacrifica per Nicola, Reginella ha un sospetto su Cosimo

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Moltissimi telespettatori stanno seguendo le repliche di Capri su Rai Uno, da lunedì a venerdì alle 14.05. In passato è stata una fiction che è riuscita a fare breccia in modo notevole nel cuore di tantissime persone, a distanza di vent’anni in molti la stanno riguardando con piacere e c’è chi invece sta guardando gli episodi per la prima volta.

Cosa accadrà negli episodi di domani, martedì 4 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che Vittoria dirà a tutti di essersi innamorata di Cosimo e di voler andare con lui in Africa. Le cose però non stanno davvero così, ha deciso di sacrificarsi solo per proteggere Nicola.

Spoiler Capri 4 agosto 2026: i Galiano pensano che Cosimo sia coinvolto nel delitto

Cosimo penserà che Vittoria lo ami davvero e le regalerà una foto che lo ritrae con Enzo e Angela quando erano giovani, intanto Mimmo continuerà a lavorare per lui per proteggerlo dai Galiano. Nel frattempo Umberto e Massimo continueranno ad indagare sull’origine del patrimonio di Rizzuto grazie ad una conoscenza che hanno in banca.

Quando Reginella vedrà la foto mandata da Vittoria sospetterà che si tratta di un falso perché Angela era al termine della gravidanza ma Cosimo non sapeva dove fosse, lei in quel periodo si era rifugiata a Milano. Le anticipazioni di Capri fanno poi sapere che che i fratelli Galiano inizieranno a pensare che l’uomo c’entri qualcosa con l’omicidio per il quale ha provato ad accusare Massimo.