Anticipazioni Capri 3 agosto 2026: il padre di Lucia la ricatta, Cosimo minaccia Vittoria

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Moltissimi telespettatori stanno seguendo le repliche di Capri su Rai Uno, da lunedì a venerdì alle 14.05. In passato è stata una fiction che è riuscita a fare breccia in modo notevole nel cuore di tantissime persone, a distanza di vent’anni in molti la stanno riguardando con piacere e c’è chi invece sta guardando gli episodi per la prima volta.

Cosa accadrà negli episodi di domani, lunedì 3 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che Cosimo con la copia della chiave andrà a Napoli e proverà inutilmente ad aprire una cassetta di sicurezza che ha al suo interno un misterioso contenuto.

Spoiler Capri 3 agosto 2026: Massimo fa una scoperta su Cosimo, lui ricatta Vittoria

Quando si renderà conto che i fratelli Galiano lo hanno ingannato Cosimo assumerà come guardia del corpo il patrigno di Lucia, Mimmo, dal quale lei è scappata anni fa. Sull’isola l’uomo riconoscerà la figlia e deAnticipazioni Capri 3 agosto 2026: il padre di Lucia la ricatta, Cosimo minaccia Vittoriaciderà di ricattarla, intanto Daiana metterà fine alla sua storia con Saverio.

Massimo scoprirà che il capitale di Rizzuto ha origini sconosciute che risalgono al periodo in cui ha aperto la cassetta di sicurezza. Quando Vittoria verrà a conoscenza di tali informazioni capirà che a nasconderle qualcosa in realtà è proprio Cosimo. Le anticipazioni di Capri fanno poi sapere che Vittoria proverà a tornare a Villa Isabella ma verrà minacciata da Cosimo, in che modo? Le dirà che Nicola sarà in pericolo se lei andrà via.