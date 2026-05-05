Affari Tuoi, finale con sollievo per Paolo che si ferma ad un passo dal precipizio e batte il Dottore

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L’Emilia Romagna si è presa la scena nella puntata del 5 maggio di Affari Tuoi. A rappresentarla, un uomo con lo sguardo pieno di determinazione e il cuore ancorato agli affetti: Paolo, padre di famiglia e futuro marito. Al suo fianco, passo dopo passo, Linda, la donna che presto diventerà sua moglie. Insieme hanno vissuto una partita che sembrava una vera montagna russa, fatta di slanci, frenate improvvise e decisioni capaci di cambiare il corso degli eventi.

Chi è Paolo, concorrente della puntata del 5 maggio di Affari Tuoi

Paolo arriva da Riolo Terme, un angolo della provincia di Ravenna dove le passioni hanno il rombo dei motori. Lavora nella vendita di ricambi auto e coltiva da sempre un amore profondo per le moto. Un amore così grande che, con un sorriso, racconta di aver desiderato chiamare suo figlio Valentino invece di Leonardo, complice anche il cognome Rossi. L’idea di potersi presentare come il papà di Valentino Rossi, il celebre pilota, lo divertiva non poco.

Tra qualche tempo dirà sì a Linda, 33 anni, impiegata in un ufficio risorse umane. La loro storia sembra uscita da una scena di film: si sono conosciuti grazie a un invito inaspettato, in una gelateria dove lei lavorava. Un incontro semplice, quasi casuale, che si è trasformato nel punto di partenza di qualcosa di solido e profondo. Oggi condividono la vita e sono genitori di due figli.

La partita, finale che premia il concorrente

La partita di Paolo ad Affari Tuoi è iniziata con il pacco numero 19, poi sostituito lungo il percorso con il 5. Due numeri che sono sopravvissuti fino alla fine. Colpo dopo colpo, Paolo ha scelto di non accontentarsi, rifiutando offerte considerate troppo prudenti, tra i 20.000 e i 15.000 euro.

Arrivato al momento decisivo, con davanti il misterioso Pacco Nero e Gennarino, ha preso una decisione che sapeva di responsabilità. Ha così accettato l’assegno da 22.000 euro proposto dal Dottore. Un attimo sospeso, poi il respiro che torna leggero. Nel suo pacco si nascondeva proprio Gennarino, mentre in quello lasciato indietro c’erano 20.000 euro. Una scelta che, più che fortuna, racconta lucidità. E forse anche qualcosa di più, ovvero la capacità di capire quando fermarsi, stringere ciò che si ha e tornare a casa con la serenità di chi ha giocato fino in fondo, senza mai perdere di vista ciò che conta davvero. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, concorrente incredula dopo il colpo grosso alla Regione Fortunata