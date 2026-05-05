Javier Martinez, reunion con un ex gieffino: “Ho un dubbio..”

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino si sta godendo le meritate vacanze dopo aver terminato il campionato di A3 che l’ha visto assoluto protagonista grazie ai punti realizzati. In queste ore, l’uomo è finito al centro dell’attenzione per una reunion con un ex gieffino, con il quale ha partecipato al Grande fratello 2024. L’uomo ha riabbracciato Mattia Fumagalli, che abita a pochi km da Lecco dove ha preso casa insieme ad Helena Prestes. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui dichiara: “In giro con la Fumagalla in quel di Lecco, c’è venuto un grande dubbio su dove andare a mangiare”. Mattia, a questo punto, ha preso parola, chiedendo agli utenti di rispondere ad un sondaggio apparso nella storia.

Javier Martinez, nuova vita a Lecco

Il pallavolista argentino sembra si stia ambientando perfettamente a Lecco, dove si è trasferito in seguito all’esperienza fatta a Terni. In queste ore, Javier Martinez ha mostrato ai fans la sua giornata con alcune storie postate sui social. In una si vede il compagno di Helena Prestes in bagno mentre si asciuga i capelli mentre un’altra in un bar di Lecco con indosso degli occhiali molto stravaganti. Nei giorni giorni, l’uomo aveva parlato della sua nuova vita nella cittadina lombarda, dichiarando in una diretta social:“Mi piace da morire, come fa a non piacervi Lecco? Basta vedere cosa si ha intorno. Chiaramente il mio cuore rimane marchigiano-argentino, ma Lecco è stupenda. Vi consiglio di farci un salto. Siamo circondati da queste montagne.”



