Chi è Elisa True Crime: età, carriera, compagno e il suo debutto a Belve Crime

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nome di Elisa True Crime è ormai sinonimo di mistero, fascino e racconto d’autore. La sua voce, inconfondibile e magnetica, ha conquistato milioni di ascoltatori e spettatori, trasformando la cronaca nera in un linguaggio narrativo moderno e coinvolgente. Ora, la youtuber e podcaster torinese è pronta a fare il grande salto televisivo accanto a Francesca Fagnani nel nuovo spin-off Belve Crime, in onda su Rai 2.

Un incontro tra due mondi — quello della televisione e quello del web — che promette di ridefinire il modo di raccontare il lato oscuro della realtà. Ma chi è davvero Elisa True Crime? Qual è il percorso che l’ha portata a diventare una delle voci più autorevoli del panorama crime italiano? E cosa sappiamo della sua vita privata e del suo arrivo nel programma più atteso della stagione? Scopriamolo insieme.

Elisa True Crime: età, origini e una carriera costruita passo dopo passo

Dietro il nome d’arte Elisa True Crime si nasconde Elisa De Marco, nata a Torino il 28 giugno 1989. Cresciuta in una famiglia comune, ha sempre mostrato una curiosità vivace e un gusto per l’arte e la comunicazione. Dopo il liceo artistico, inizia a lavorare nel mondo della moda, collaborando con marchi prestigiosi come Liu Jo, Miu Miu, Mango e Dsquared2. Nel 2017 decide di cambiare vita e si trasferisce a Bologna, poi a Shanghai, dove lavora come fashion stylist. È proprio in quel periodo che matura la voglia di raccontare storie, di dare voce a vicende che mescolano psicologia, mistero e realtà.

Nel 2020, in piena pandemia, apre il suo canale YouTube dedicato ai casi di cronaca nera. Il primo video, dedicato alla vicenda di Colleen Stan, una giovane americana rapita negli anni ’70, diventa virale e segna l’inizio di un successo travolgente. Il suo stile diretto, la capacità di analizzare i fatti con empatia e precisione, e la voce calda e rassicurante la rendono subito riconoscibile. Da lì, il passo verso il podcast è naturale: nel 2022 nasce Elisa True Crime, in collaborazione con Radio DeeJay, e nel giro di pochi mesi diventa il podcast più ascoltato in Italia su Spotify, superando persino format consolidati come Muschio Selvaggio di Fedez.

Nel frattempo, Elisa si afferma anche come scrittrice. Pubblica Brividi. Storie che non vi faranno dormire la notte, seguito da Manipolatori. Le catene invisibili della dipendenza psicologica, due libri che confermano la sua capacità di unire divulgazione e introspezione. Nel 2023 lancia un nuovo podcast, Delitti invisibili, ampliando ulteriormente il suo universo narrativo.

Il compagno di Elisa True Crime e la vita lontano dai riflettori

Dietro la figura pubblica di Elisa True Crime c’è una donna che ha saputo costruire un equilibrio tra carriera e vita privata. È sposata con Edoardo Coniglio, un uomo che condivide con lei la passione per i viaggi e la curiosità per il mondo. Insieme hanno vissuto in città diverse — da Bologna a Hong Kong, da Shanghai a Fuerteventura — e hanno trasformato ogni esperienza in un’occasione di crescita. La coppia racconta spesso le proprie avventure sul canale YouTube The Marcos, dove mostra un lato più leggero e autentico della loro quotidianità. Nonostante la popolarità, Elisa ha sempre mantenuto un profilo discreto, preferendo che la sua vita privata restasse un rifugio lontano dai riflettori. Non ci sono notizie ufficiali su figli, ma la loro complicità è evidente in ogni progetto condiviso.

Elisa True Crime a Belve Crime: il nuovo volto del racconto televisivo

Il debutto di Elisa True Crime in Belve Crime segna una svolta importante nella sua carriera. Accanto a Francesca Fagnani, sarà la voce che introdurrà ogni caso, ricostruendo i fatti e preparando il pubblico all’intervista in studio. Il suo ruolo non è solo quello di narratrice, ma di ponte tra la cronaca e l’analisi psicologica, tra la realtà dei fatti e le emozioni che li attraversano. La scelta di Fagnani di affiancarla è strategica e innovativa: unire la forza del linguaggio televisivo con la precisione e la profondità del racconto digitale.

Elisa porterà in Rai la sua esperienza maturata online, la capacità di rendere accessibili storie complesse e di coinvolgere il pubblico con un tono empatico e mai sensazionalistico. Il suo arrivo in Belve Crime è la conferma di quanto il mondo del web possa dialogare con la televisione, creando un nuovo modo di raccontare il crime, più vicino alle persone e alle loro emozioni.

Con la sua voce e la sua sensibilità, Elisa True Crime è pronta a conquistare anche il pubblico televisivo, portando in prima serata quel mix di tensione, curiosità e umanità che l’ha resa una delle figure più amate del panorama digitale italiano.