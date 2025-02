Grande Fratello, Alfonso D’Apice apre gli occhi su Zeudi Di Palma: “Mette nei guai le persone”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Post puntata turbolento nella casa del Grande Fratello. Alfonso D’Apice ha avuto una lite con Zeudi Di Palma, che in questa edizione si è resa protagonista di due brevi flirt con Javier Martinez e Helena Prestes. L’ex miss Italia napoletana ha accusato il concorrente di non essere onesto, tanto da dichiarare: “non sei la stessa persona che ho conosciuto fuori. Ti stai facendo condizionare dal contesto”. Neanche a dirlo, la reazione di Alfonso non si è fatta attendere, incolpando Zeudi di dire le stesse cose di Chiara Cainelli. Il concorrente del Grande Fratello ha preso le parti di Javier Martinez, incolpando sia la sua fidanzata che l’ex miss Italia di stare sempre a parlare male di lui e Helena Prestes. Alfonso ha fatto un po’ intendere che le due ragazze siano influenzate da Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice spara a zero su Zeudi Di Palma

Alfonso D’Apice ha preso le difese di Javier Martinez dopo che è apparso parecchio risentimento quando Chiara Cainelli ha deciso di nominarlo nell’ultima puntata del Grande Fratello. Il concorrente napoletano ha preso le parti del suo amico, attaccando sia lei che Zeudi di Palma. Proprio sull’ex miss Italia con la quale aveva avuto un flirt prima di entrare nella casa del Gf ha usato parole fortissime. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: ““Zeudi quando ha avuto la possibilità di prendere parola ha detto tutto al contrario, io una persona così non la difenderò mai più, i suoi comportamenti mettono nei guai le persone, crea i litigi veri”. Alfonso terrà il punto oppure deciderà di avere un chiarimento con Zeudi? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti dalla casa.