Alessia Marcuzzi, la rivelazione stupisce: “Mi è capitato di tradire”

A breve sarà disponibile su Prime Video ‘The Traitors’, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In vista della nuova esperienza la nota conduttrice si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni in un’intervista che ha concesso a Tv Sorrisi e Canzoni.

Lei nella sua vita è stata più leale o traditrice? A questa domanda ha risposto dicendo che è una persona leale che non è capace di mentire, infatti fa molta fatica a non far trapelare sul suo viso le emozioni. A detta sua si capisce subito quando dice una bugia perché le viene da ridere e arrossisce.

Alessia Marcuzzi confessa di aver tradito in passato: le rivelazioni della conduttrice

Parlando ancora di tradimento la giurata di Tale e Quale Show ha poi svelato: “Non ho subito grandi tradimenti, mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia”. Ci ha tenuto però a precisare di averlo fatto quando le cose non andavano più bene nella relazione.

Alessia Marcuzzi ha fatto sapere che lei fa parte di quella categoria di persone che tradisce solo se c’è un problema, dunque mette fine alla vecchia relazione e inizia quella nuova. Sul nuovo reality ha invece detto che sono andate storte un po’ di cose, specie durante la fase di svelamento. Ha raccontato che non è stato semplice durante il finto funerale dover dire il nome dell’eliminato che veniva chiuso nella bara e salutato dagli altri concorrenti.