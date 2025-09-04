Alessia Marcuzzi racconta le difficoltà, i figli e l’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In un’intervista al settimanale Grazia, Alessia Marcuzzi si è mostrata senza filtri, ammettendo che dietro al suo sorriso c’è anche una persona che affronta momenti difficili. La conduttrice ha confessato che superare i 50 anni non è stato facile, ma ha sottolineato il diverso trattamento riservato a uomini e donne riguardo all’invecchiamento. “Inutile negarlo”, ha dichiarato, evidenziando l’accanimento mediatico sulle donne per le loro imperfezioni.

Alessia Marcuzzi parla del suo ruolo di madre

Oltre a essere un’imprenditrice di successo, la Marcuzzi si è soffermata sul suo ruolo di madre, esprimendo grande orgoglio per i suoi figli, Tommaso e Mia. Ha poi parlato della sua “famiglia allargata”, affermando di essere felice di andare d’accordo non solo con i padri dei suoi figli (Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti), ma anche con le loro attuali compagne, Gaia e Wilma, descrivendole come “coalizzate”. Ha inoltre ribadito di essere stata spesso attaccata per le sue scelte sentimentali, un giudizio che raramente viene rivolto agli uomini.

Dopo il divorzio da Paolo Calabresi Marconi nel 2022, la conduttrice si definisce single. Riguardo al suo uomo ideale, ha detto di cercare una persona curiosa, intelligente e che ami divertirsi. Alla domanda se avesse già trovato una persona speciale, ha risposto con un enigmatico e promettente “Lavori in corso”, lasciando intendere che un nuovo amore potrebbe essere all’orizzonte.