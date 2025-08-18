Alessandro Basciano toglie il braccialetto elettronico, il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandro Basciano, noto per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, è nuovamente al centro delle cronache. A pochi giorni dall’applicazione del braccialetto elettronico, concessogli lo scorso 14 agosto nell’ambito delle misure cautelari per le accuse di stalking e minacce di morte nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, il dispositivo è stato rimosso.

L’intervista di Selvaggia Lucarelli

La notizia, emersa da un’intervista a Selvaggia Lucarelli, ha rivelato che la rimozione sarebbe avvenuta il 16 agosto a causa di un infortunio alla caviglia. Secondo quanto riportato, l’avvocato di Basciano avrebbe informato il commissariato che l’ex gieffino aveva subito una slogatura in seguito a un incidente con una moto d’acqua a Mykonos, motivo per cui ha dovuto togliere il braccialetto per recarsi in pronto soccorso.

L’episodio ha sollevato dubbi dopo la comparsa sui social di alcune fotografie, prontamente cancellate, che ritraevano Basciano in palestra intento a sollevare pesi, attività apparentemente incompatibile con una grave slogatura. A sua difesa, il diretto interessato ha spiegato che gli scatti risalivano a un momento precedente all’infortunio e all’applicazione della misura.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Lucarelli, Sophie Codegoni sarebbe venuta a conoscenza della rimozione del braccialetto solo due giorni dopo l’accaduto, il 18 agosto, a seguito di una telefonata dal commissariato. La vicenda continua a generare discussioni e a tenere banco nel mondo del gossip.