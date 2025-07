Grande Fratello, arriva la tiktoker più discussa d’Italia?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche se manca ancora qualche mese all’inizio, il Grande Fratello sta già facendo molto parlare di sé. La macchina del reality è partita con largo anticipo: la produzione ha dato il via ai casting itineranti lungo la penisola, a caccia di volti nuovi pronti a varcare la famosa Porta Rossa. Durante la recente presentazione dei Palinsesti Mediaset, è stato ufficializzato il ritorno del programma in una veste completamente rinnovata. A raccogliere il testimone della conduzione sarà Simona Ventura, chiamata a guidare un’edizione “short & smart” che punta a riportare il format alle sue origini. Il nuovo Grande Fratello 2025 durerà al massimo 100 giorni e sarà interamente popolato da concorrenti Nip, ossia persone comuni, lontane dal mondo dello spettacolo. Un ritorno alla formula originale che, nei piani dell’azienda, dovrebbe riconquistare il pubblico con autenticità e ritmo serrato. E mentre si lavora a questa versione più sobria e centrata sui volti della gente comune, Mediaset guarda già al 2026, anno in cui cadrà il venticinquesimo anniversario del reality. Per l’occasione, è previsto un Grande Fratello Vip celebrativo, in partenza a gennaio, affidato ancora una volta ad Alfonso Signorini, volto simbolo delle ultime edizioni dedicate ai personaggi famosi.

Un TikTok scatena il caos: Cara verso il Grande Fratello?

Mentre i casting per il Grande Fratello 2025 proseguono senza sosta da nord a sud, un video pubblicato questa mattina ha acceso i riflettori del web su una possibile (e clamorosa) svolta. La protagonista del breve filmato è Cara, tiktoker tra le più seguite e controverse del momento, già nota per i suoi contenuti provocatori e uno stile comunicativo che non passa mai inosservato. Nel suo ultimo post, la creator ha lasciato intendere un possibile coinvolgimento nel reality di Canale 5, con una frase che ha immediatamente fatto scattare il tam-tam online: “Ti conviene guardare il GF quest’anno.” Una dichiarazione sibillina, lanciata senza ulteriori spiegazioni, ma sufficiente a scatenare l’entusiasmo – e le speculazioni – di fan e curiosi. Ma c’è un problema. Solo pochi giorni fa, nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti, Mediaset aveva ribadito con fermezza la nuova linea editoriale del programma: un Grande Fratello in versione breve, autentica, senza VIP né influencer. L’edizione 2025, infatti, sarà dedicata esclusivamente a concorrenti Nip, in linea con la volontà di tornare alle origini del format, puntando su storie vere, emozioni genuine e persone comuni lontane dalle dinamiche artificiose del web. Alla luce di queste dichiarazioni, il video di Cara sembra una stonatura, o quantomeno un’inaspettata anomalia.

È davvero in lizza per entrare nella Casa? Oppure sta giocando con le aspettative per restare sulla cresta dell’onda? Una cosa è certa: il filmato ha generato hype, alimentando discussioni e dubbi. E nonostante i rumor, pare improbabile che Mediaset sia pronta a rivedere i suoi piani. Del resto, lo stesso Pier Silvio Berlusconi è stato categorico: dopo le polemiche delle passate edizioni, non c’è spazio per compromessi.