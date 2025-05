Alessandro Basciano: “Ferito da Sophie Codegoni, usciva sangue ovunque”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandro Basciano ha recentemente rilasciato dichiarazioni sconcertanti a Le Iene, accusando Sophie Codegoni di averlo ferito gravemente. Durante l’intervista, Basciano ha affermato di essere stato colpito da Sophie, raccontando di aver chiamato l’ambulanza perché aveva il sangue ovunque. L’ex volto di Uomini e Donne ha anche denunciato episodi di violenza psicologica, accusando Sophie di avergli detto in pubblico che erano solo due genitori e di aver tentato di nasconderlo, insinuando comportamenti manipolatori e tossici nel loro rapporto.

L’episodio raccontato da Basciano

Basciano ha inoltre riferito di un episodio in cui Sophie gli avrebbe tirato un caricatore dell’Iquos in testa, aggiungendo di non aver mai chiamato i Carabinieri per denunciare le violenze, sottolineando la natura complicata e difficile della loro relazione. Dall’altra parte, Sophie Codeogni ha raccontato il suo calvario in un monologo, mentre Alessandro replica accusandola di comportamenti ambigui e di un rapporto tossico, anche menzionando una denuncia da parte sua contro la madre di Sophie, accusata di aver tentato di incitarlo a violenze fisiche. La vicenda si svolge tra accuse di violenza e tensioni personali, con entrambi i protagonisti coinvolti in un contenzioso complicato.