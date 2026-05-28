“Fuori Aula” cresce ancora, il video podcast dell’IISS Mattei-Fazzini-Giuliani conquista studenti e docenti

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Prosegue con entusiasmo il percorso di Fuori Aula, il video podcast dell’IISS “Mattei – Fazzini – Giuliani” di Vieste ideato dal professor Alessandro Ciuffreda, giovane docente e direttore del giornalino scolastico, nato per raccontare la scuola attraverso le esperienze e le voci dei suoi protagonisti.

Dopo il riscontro positivo ottenuto dalla prima puntata, il progetto continua a coinvolgere studenti, insegnanti ed esperti in un format moderno e partecipativo che punta a valorizzare la scuola nella sua dimensione più autentica, fatta di confronto, creatività e condivisione.

La seconda puntata ha acceso i riflettori sui rappresentanti di istituto del Mattei e del Fazzini-Giuliani, protagonisti di una chiacchierata dedicata alla vita scolastica e all’organizzazione degli eventi più importanti dell’anno. Dalla Fashion Week all’Open Day, fino al Firewell Party e alla partita tra il plesso alberghiero e il Fazzini-Giuliani, gli studenti hanno raccontato impegno, responsabilità e spirito di collaborazione.

Uno degli elementi che rende Fuori Aula un progetto innovativo è proprio la capacità di creare inclusione e socialità attraverso il dialogo tra studenti e docenti. Il podcast diventa così uno spazio aperto in cui idee, esperienze e progetti prendono voce, favorendo partecipazione e senso di appartenenza alla comunità scolastica.

A rendere ancora più coinvolgente il format è la presenza attiva degli studenti anche nel ruolo di intervistatori e moderatori, accanto al professor Ciuffreda, in un’esperienza che unisce comunicazione, competenze digitali e lavoro di squadra.

Disponibile su YouTube e Spotify, Fuori Aula continua puntata dopo puntata a costruire un modo nuovo di raccontare la scuola, più vicino ai linguaggi e agli interessi delle nuove generazioni.

Un progetto che dimostra come la scuola possa essere non solo luogo di formazione, ma anche spazio di incontro, espressione e crescita condivisa.