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Europa Verde Manfredonia: “Presenza dell’assessora regionale all’Urbanistica segnale molto importante”

Europa Verde – Verdi di Manfredonia ringrazia l’assessora regionale all’Urbanistica e alla Casa, Marina Leuzzi, per aver accolto il nostro invito e per essere stata a Manfredonia per una giornata di confronto sul futuro urbanistico e territoriale della città. La sua presenza rappresenta un segnale molto importante, atteso che abbiamo avuto l’opportunità di mettere al centro del confronto temi che riteniamo decisivi: la nuova pianificazione urbanistica, la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo di suolo, la tutela del paesaggio, il verde urbano e il rapporto della città con il mare e la costa.

L’assessora ha ascoltato tutti con attenzione e ha dato il suo contributo su quello che è il modo di approcciarsi a queste tematiche, sottolineando l’importanza della attenzione a tutti i cittadini e la necessità della partecipazione popolare nei processi di pianificazione che porteranno ad una città costruita a misura di ogni cittadino. Infine ha sottolineato l’importanza del diritto al verde, che oggi è il diritto di tutti i cittadini per sopravvivere, letteralmente, alla crisi climatica.

Per Europa Verde – AVS questo incontro non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Manfredonia ha bisogno di concretizzare una visione capace di guardare lontano, di restituire qualità agli spazi pubblici e di costruire uno sviluppo che metta al centro ambiente, persone e territorio.

Con l’assessora Leuzzi continueremo a portare avanti insieme il percorsoiniziato.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia