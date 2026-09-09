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Manfredonia, stamattina si è spento Pasquale Angelillis, una persona dal sorriso sincero e buono

Manfredonia- Stamani presso l’Ospedale del Careggi di Firenze,è venuto a mancare il caro amico Pasquale Angelillis ,oseri dire in p amico di tutti ,la persona dal cuore buono, quando.

Ricordo bene quando veniva in ufficio , acportare le bolgette ,mi ricordava sempre gli aneddoti di mio padre,uaglio ma Mattojie mu faceve chiange de risate e insieme si scoppiava a ridere.

Mi regalava tanti libri del nostro territorio. Mi trattava come un fratello ,parlava tanto e si muoveva veloce.

Personalnte non lo vedevo da tanto -quando stamattina ho saputo che Pasquale aveva preso la strada verso il Lungomare verticale ,sfumare oltre le nuvole di un settembre a me ricorda la stagione migliore,delle triglie e del profumo di paese.

Caro Pasquale ,rimarrai il chiacchierone delle sane e intelligenti parole umane dal sorriso pronto a sdrammatizzare la quotidianità di regole pesanti di certe persone anche nemiche. Un abbraccio dal tuo amico Claudio.