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L’Assessora Leuzzi a Manfredonia, Mansueto: “Abbiamo condiviso il lavoro che stiamo svolgendo”

Ieri abbiamo avuto il piacere di ricevere a Manfredonia la visita dell’Assessora Regionale all’Urbanistica e alla Casa, Marina Leuzzi – Assessora Urbanistica, Casa e Mare, su invito di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, con la quale abbiamo approfondito il percorso di nuova pianificazione urbana che l’Amministrazione comunale sta portando avanti.

È stato un incontro importante, non solo per il confronto tecnico e istituzionale, ma soprattutto perché rappresenta un segnale concreto di vicinanza e di attenzione della Regione Puglia verso Manfredonia.

Abbiamo condiviso il lavoro che stiamo svolgendo per costruire una nuova visione della città: dalla rigenerazione urbana del fronte mare alla riduzione del consumo di suolo, dall’adeguamento del PRG al PPTR alla valorizzazione del paesaggio e degli spazi pubblici.

Il confronto avuto ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione, perché la nostra città ha bisogno di mettere in campo una pianificazione in grado di creare nuove opportunità e di restituire alla città una visione del proprio futuro.

Il fatto che questo percorso sia stato condiviso e apprezzato dall’Assessora Regionale appresenta per noi un importante punto di partenza.

Continuiamo a lavorare insieme per immaginare la Manfredonia di domani.

Lo ha scritto su Facebook l’assessore Mansueto