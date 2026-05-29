Alessandra Mussolini fa un confronto tra il GF Vip e Ballando con le stelle: “Non sei te stessa”

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Alessandra Mussolini ha rilasciato altre dichiarazioni dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip che l’ha vista vincitrice. Intervistata dal settimanale Gente le hanno chiesto di mettere a paragone il percorso nella casa più spiata dagli italiani con l’esperienza fatta in passato a Ballando con le stelle.

L’ex gieffina ha fatto sapere che nel programma di Milly Carlucci il pubblico non osserva h24 i concorrenti, quindi non è possibile mostrarsi per quello che si è realmente nella quotidianità. Tra le varie cose ha rivelato: “Ballando è una gara di ballo, hai un ruolo, è un talent puro. Non sei te stessa che vai in bagno, che parli, che cucini, che ti fai latte e miele alla sera e il porridge prima della trasmissione. Qui sei come nessuno ti ha visto“.

Al GF Vip i concorrenti ricevono indicazioni? Le rivelazioni di Alessandra Mussolini sul reality

Alla vincitrice del reality hanno chiesto se gli autori danno delle indicazioni ai concorrenti in merito al comportamento da adottare nella casa più spiata dagli italiani. Lei ha precisato che non hanno mai avuto indicazioni al Grande Fratello Vip, a detta sua gli autori sono severissimi.

Alessandra Mussolini ha detto che gli autori potevano dirgli di fare il balletto, ma non davano altre indicazioni, loro infatti erano a briglia sciolta. L’ex gieffina ha quindi fatto sapere che loro erano sempre se stessi nella casa, senza che nessuno gli dicesse mai come comportarsi.