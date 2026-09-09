Autodrive riparte a settembre con OMODA & JAECOO: quattro SUV protagonisti della nuova campagna

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MANFREDONIA – Settembre è il mese delle ripartenze e Autodrive sceglie di farlo puntando su OMODA & JAECOO, due marchi che stanno conquistando sempre più spazio nel mercato automobilistico grazie a una proposta che unisce design, tecnologia, comfort e dotazioni di nuova generazione.

Nasce così “Ripartiamo da OMODA & JAECOO”, la nuova campagna con cui Autodrive inaugura settembre e presenta quattro importanti opportunità dedicate a chi sta pensando di cambiare auto.

A partire da OMODA 5, proposta a 22.900 euro, crossover moderno e dinamico pensato per chi cerca versatilità, tecnologia e uno stile capace di distinguersi.

Per chi desidera maggiore spazio e una presenza ancora più importante c’è OMODA 7, disponibile a 34.900 euro, una proposta che porta il marchio verso un concetto di SUV più ampio, confortevole e ricercato.

La campagna prosegue con JAECOO 5, proposta a 23.800 euro, e con JAECOO 7, disponibile a 26.900 euro: due modelli dal carattere deciso che puntano su design, abitabilità, tecnologia e una dotazione pensata per rendere piacevole tanto la guida quotidiana quanto i viaggi più lunghi.

Quattro SUV, quattro personalità e una nuova occasione per ripartire. È questo il messaggio scelto da Autodrive per settembre, trasformando il ritorno alla quotidianità dopo l’estate nel momento giusto per scoprire una nuova generazione di automobili.

Non è casuale neppure la scelta del territorio come protagonista della nuova comunicazione: il legame con Manfredonia e il Gargano accompagna una campagna che vuole parlare direttamente agli automobilisti locali e raccontare OMODA & JAECOO attraverso un’immagine fortemente legata alla nostra terra.

Per scoprire da vicino i quattro modelli, conoscere tutti i dettagli delle promozioni e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, il team Autodrive è a disposizione presso la sede di Via Sottotenente Antonio Troiano 17, Manfredonia (FG).

A settembre si riparte. Da Autodrive, si riparte da OMODA & JAECOO.