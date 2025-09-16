[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, un murales per ricordare Giusy Potenza

Tutto pronto per la scopertura del murales raffigurante il volto di Giusy Potenza, la 14enne uccisa a Manfredonia (Foggia) il 12 novembre del 2004 il cui corpo, con il volto sfigurato a sassate, fu trovato il giorno seguente su una scogliera.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’avvocata Innocenza Starace, legale dei familiari della giovane vittima, sarà presentata il 19 settembre durante un’iniziativa pubblica davanti all’istituto magistrale, lo stesso che frequentava la 14enne.

Su un muro dell’istituto, infatti, l’artista Raffaella Fariello, insieme ad alcuni giovani delle associazioni cittadine e studenti, con pennelli e colori, ha realizzato l’opera. Per il delitto della 14enne è in carcere il cugino di secondo grado della vittima, Giovanni Potenza, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione ed attualmente beneficiario del regime di semilibertà. Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari di Giusy Potenza, tra cui la sorella Michela. “Una grande emozione. Un lungo percorso che mi ha vista accompagnare Giusy in tutti questi anni – afferma l’avvocata Starace -. La realizzazione del murales è la testimonianza viva per tutte le donne vittime di violenza e non. Da qui partiremo per la costruzione di un percorso che non sia soltanto di memoria, ma di impegno civile e civico affinchè certi drammi non avvengano più”.

Ansa