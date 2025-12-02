Spettacolo Italia

Zootropolis 2 al cinema: Disney conquista grandi e piccini

Zootropolis 2 al cinema dal 26 novembre: secondo capitolo Disney premiato. Avventura animata per tutta la famiglia con Judy e Nick.

Fabrizio Della Corte2 Dicembre 2025
Zootropolis 2
Zootropolis 2 è al cinema dal 26 novembre 2025 e si conferma un gioiellino Disney per tutta la famiglia. Il secondo capitolo del film animato riporta sullo schermo Judy Hopps e Nick Wilde in nuove avventure.

Successo assicurato per Disney

Diretto da Byron Howard e Jared Bush, il film dura 1h 48min e sta conquistando il botteghino. “Un’animazione perfetta che diverte grandi e piccini”, scrivono le recensioni. Dopo il successo del primo capitolo, premiato con l’Oscar nel 2016, Disney Studios conferma la qualità delle sue produzioni. Disponibile in tutti i cinema italiani.

