Zootropolis 2 al cinema: Disney conquista grandi e piccini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zootropolis 2 è al cinema dal 26 novembre 2025 e si conferma un gioiellino Disney per tutta la famiglia. Il secondo capitolo del film animato riporta sullo schermo Judy Hopps e Nick Wilde in nuove avventure.

Successo assicurato per Disney

Diretto da Byron Howard e Jared Bush, il film dura 1h 48min e sta conquistando il botteghino. “Un’animazione perfetta che diverte grandi e piccini”, scrivono le recensioni. Dopo il successo del primo capitolo, premiato con l’Oscar nel 2016, Disney Studios conferma la qualità delle sue produzioni. Disponibile in tutti i cinema italiani.