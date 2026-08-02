Zeudi Di Palma colpita da un grave lutto: il messaggio commuovente

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Zeudi Di Palma sarà tra le concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza tra qualche mese sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, la modella napoletana ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto. La donna ha pubblicato un messaggio commuovente nel suo profilo X dove ha rivelato di aver perso una fan. Zeudi Di Palma ha così scritto: “Oggi ho appreso della scomparsa di Carol, una notizia che mi ha profondamente colpita. Ho saputo che, in questi ultimi anni, le mie dirette le hanno regalato qualche momento di spensieratezza. È un pensiero che porterò sempre nel cuore. Mi stringo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Mi dispiace tantissimo per la sua scomparsa. Riposa in pace, Carol”

Zeudi Di Palma piange la perdita di una sua fan

La modella napoletana e prossima concorrente dell’Isola dei famosi piange la perdita di Carol, una fan che la seguiva con grande passione da quando ha partecipato al Grande fratello. Nel messaggio postato sui social, Zeudi Di Palma ha ammesso di essere rimasta profondamente colpita dalla morte prematura della ragazza. La notizia ha fatto in breve tempo il giro della rete. Molti utenti del fandom dell’ex gieffina hanno voluto rendere omaggio alla fan con alcuni messaggi strappalacrime come questi: “grazie per essere stata motivo di sorrisi e spensieratezza in un momento per lei così difficile” ed ancora “riposa in pace Carol.”

Oggi ho appreso della scomparsa di Carol, una notizia che mi ha profondamente colpita.



Ho saputo che, in questi ultimi anni, le mie dirette le hanno regalato qualche momento di spensieratezza. È un pensiero che porterò sempre nel cuore.



Mi stringo con affetto alla sua famiglia,… — Zeudi Di Palma (@zeudidipalma) August 2, 2026