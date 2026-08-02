La Promessa in onda con una puntata maxi su Rete 4: ecco quando e perché
La Promessa continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Rete 4 dove va in onda da ormai alcuni anni. Le vicende di Manuel e Curro collezionano in media 1 milione di utenti a puntata, confermandosi un grande successo delle reti Mediaset. Proprio per questi ottimi ascolti, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di fare una sorpresa per i fans. Secondo quanto riportato da Blasting News si apprende che sabato 8 agosto andrà in onda una puntata maxi de La Promessa in prima serata su Rete 4. Le vicende della famiglia de Lujan andranno in onda dalle ore 21:30 fino all’1:00 di notte.
La promessa in onda con una puntata maxi sabato 8 agosto
Rete 4 trasmetterà tre appuntamenti consecutivi de La Promessa sabato 8 agosto in prima serata. Una puntata maxi che arriva dopo gli ottimi ascolti registrati dalla soap opera in televisione. Ma cosa succederà nelle prossime puntate in onda ad agosto su Rete 4? Le anticipazioni raccontano che Pia verrà allontanata da Cristobal dalla tenuta. Il maggiordomo capo informerà la donna che dovrà andare ad aiutare i suoi ex padroni che hanno bisogno di personale. Infine Manuel inizierà ad avere sempre più dubbi sulla buona fede di Enora. L’uomo inizierà ad indagare per scoprire il passato della donna.