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Pompieropoli a Manfredonia, successo e grande commozione

Al museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, un momento di raccoglimento civile in ricordo delle 85 vittime della Strage di Bologna.

Nel giorno in cui l’Italia intera si è raccolta nel ricordo di una delle pagine più buie della sua storia repubblicana, il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia ha rinnovato il suo impegno civile e morale e lo ha fatto in occasione della partecipata edizione di Pompieropoli, la giornata non è stato solo un momento di educazione alla sicurezza e di vicinanza al mondo dei soccorritori per i più piccoli, ma si anche fermata per stringersi attorno al dolore e alla memoria delle 85 vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980.

All’interno del percorso espositivo, nello spazio suggestivo ed emozionante appositamente dedicato alla rappresentazione scenografica di quel drammatico evento, si è tenuto un solenne momento di commemorazione. Un atto dovuto per non dimenticare, un tributo alla vita spezzata di cittadini innocenti e un ringraziamento perenne a tutti i Vigili del Fuoco e agli operatori di soccorso che allora scesero in campo tra le macerie con encomiabile eroismo.

Il museo, custode dei valori del soccorso e del dono, ha scelto di unire la festa civica dei bambini con il dovere della memoria storica, affinché le nuove generazioni possano comprendere il valore della pace, della giustizia e della solidarietà