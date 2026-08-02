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Settembre segna l’inizio di una stagione televisiva particolarmente movimentata per Rai 1, che ha deciso di intervenire su due dei suoi titoli più attesi. Da un lato Domenica In, pronto a tornare con una formula rinnovata sotto la guida di Mara Venier; dall’altro Doc 4, la fiction che ha conquistato milioni di spettatori e che arriverà più tardi del previsto. Le scelte della rete ridisegnano il palinsesto autunnale e aprono la strada a una serie di novità pensate per rafforzare l’offerta e la concorrenza con le altre reti.

Ma cosa cambierà davvero nel contenitore domenicale? Per quale motivo Doc 4 è stato rinviato? E come si prepara la sfida del giovedì sera?

Domenica In 2026: Mara Venier rilancia il programma con più attualità e nuovi spazi creativi

La nuova edizione di Domenica In si presenta come uno dei cambiamenti più significativi della programmazione Rai di settembre. Mara Venier torna al timone con un progetto che punta a essere più contemporaneo, più vicino ai temi della settimana e più attento al dibattito nazionale. Il contenitore domenicale abbandona alcune dinamiche delle stagioni precedenti per abbracciare una linea editoriale più orientata all’attualità, con approfondimenti dedicati ai fatti principali dei giorni precedenti.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’assenza di Teo Mammucari, che non farà parte del cast. La sua uscita modifica l’equilibrio del programma e conferma la volontà di rinnovare l’impianto della trasmissione, lasciando spazio a un talk con protagonisti vip chiamati a commentare gli eventi più rilevanti della settimana.

Accanto all’attualità, Domenica In introdurrà anche un segmento dedicato ai giovani talenti. Ogni puntata offrirà a nuovi artisti la possibilità di esibirsi in studio, portando musica, performance e creatività nel cuore del pomeriggio di Rai 1. L’obiettivo è rendere il programma un contenitore più vario, capace di alternare informazione, spettacolo e intrattenimento, mantenendo quel clima familiare che da anni rappresenta la firma di Mara Venier.

Doc 4 rinviato a ottobre: il debutto della fiction con Luca Argentero cambia data

Tra le novità più rilevanti della programmazione Rai di settembre c’è il rinvio di Doc 4, la fiction medical che ha conquistato il pubblico con le vicende di Andrea Fanti. Contrariamente alle previsioni iniziali, la nuova stagione non debutterà a fine settembre: la messa in onda è stata spostata a ottobre, pur mantenendo la collocazione nel prime time del giovedì sera su Rai 1.

Lo slittamento modifica il calendario autunnale della rete, ma non la strategia complessiva. Doc 4 resta infatti uno dei titoli di punta della stagione, atteso dal pubblico e destinato a confermare il successo delle precedenti edizioni. La fiction tornerà con nuove sfide per il protagonista e con una trama che riprenderà le vicende lasciate in sospeso, mantenendo intatta la sua forza narrativa.

Nonostante il rinvio, la collocazione del giovedì sera resta confermata, segno che la Rai punta a mantenere la competizione diretta con l’offerta Mediaset.

La sfida del giovedì sera e un autunno Rai ricco di novità

Anche con il debutto spostato a ottobre, Doc 4 continuerà a scontrarsi con Racconto di una notte, la soap turca di Canale 5 programmata proprio per il giovedì sera. La sfida tra le due reti si preannuncia particolarmente interessante dal punto di vista degli ascolti: da una parte una fiction italiana consolidata e amatissima, dall’altra una produzione internazionale che punta a conquistare il pubblico dell’ammiraglia Mediaset.

Le modifiche alla programmazione confermano la volontà della Rai di rinnovare parte della propria offerta. Da un lato il restyling di Domenica In, che proporrà una formula più orientata all’attualità e all’intrattenimento con ospiti vip e giovani artisti; dall’altro il rinvio di Doc 4, che arriverà in ottobre continuando a occupare la prestigiosa prima serata del giovedì.

Il pubblico potrà scoprire fin da settembre il nuovo corso di Mara Venier, mentre dovrà attendere qualche settimana in più per il ritorno della fiction campione d’ascolti.