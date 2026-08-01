Isola dei famosi anticipazioni: spunta il nome del possibile vincitore

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L’Isola dei famosi è tra i programmi che torneranno in autunno con una nuova edizione dove sono attese tante novità, Quest’anno, il reality show non sarà in diretta ma è già stato registrato a luglio nelle Filippine sotto la conduzione di Selvaggia Lucarelli e Alvin. Le eliminazioni, invece, non saranno più tramite televoto ma tramite votazioni tra i naufraghi. In queste ore, Alessandro Rosica ha fatto una diretta su Instagram dove ha dato qualche anticipazione in merito all’Isola dei famosi. Il noto esperto di gossip ha spiegato che Zeudi Di Palma non sarebbe arrivata in finale, sostenendo che sarebbe uscita a metà percorso. L’uomo ha smentito alcune indiscrezioni che volevano l’ex concorrente del Grande fratello all’ultima puntata.

Pierpaolo Pretelli potrebbe aver vinto l’Isola dei famosi

Sempre nella diretta su Instagram, Alessandro Rosica ha fatto il nome del possibile vincitore di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Secondo l’uomo, Pierpaolo Pretelli potrebbe aver vinto l’edizione del reality show di sopravvivenza ambientato nelle Filippine. L’esperto di gossip ha dichiarato in questo modo: “A me hanno detto che potrebbe aver vinto Pierpaolo Pretelli.. dicono che la regia, gli autori e Selvaggia Lucarelli gli avrebbero fatto i complimenti ultimamente anche se prendetela con le pinze.” Il compagno di Giulia Salemi sarebbe riuscito ad arrivare in finale e vincere il programma. Per l’uomo sarebbe il primo successo in un reality show dopo aver sfiorato la vittoria al Grande fratello.

Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @isoladeifamosi)