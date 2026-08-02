Loredana Lecciso contro i fans di Al Bano Carrisi e Romina Power: che stoccata!

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Al Bano Carrisi e Romina Power si conobbero e innamorarono sul set del film Nel sole nel 1967. Tre anni dopo, i due decisero di diventare marito e moglie. Un’unione benedetta da quattro figli tra cui Ylenia, scomparsa misteriosamente a New Orleans nel 1994. Una tragedia che provocò la rottura della coppia. Nonostante siano passati tantissimi anni dalla loro separazione ci sono ancora dei fans che sperano in un ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Proprio di questa eventualità ha parlato Loredana Lecciso che ospite di un programma di Rai 1 ha lanciato una vera e propria stoccata a questi fans: “Tanti riversano su di me odio social perché sono nostalgici della coppia. Vorrebbero imporre i loro desideri nostalgici che non trovano riscontro nella realtà dopo 25 anni”.

Loredana Lecciso si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei fans di Al Bano Carrisi e Romina Power, che ancora oggi sperano di vederli nuovamente insieme. La donna ha ammesso di ricevere commenti d’odio da parte di questi utenti visto che la ritengono la responsabile della rottuta della coppia. La sorella di Amanda ha quindi dichiarato: “Io apro i social e leggo anche le critiche, provo dispiacere e amarezza quando vedo signore, magari con nipotini, che scrivono cose durissime. Non oso mai immaginare mia mamma che scrive sui social cose così cattive”. La donna ha concluso, affermando che quando legge commenti di questo genere risponde con educazione visto che suo padre le ha insegnato così.