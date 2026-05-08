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“X DAY” GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO FOGGIA: IMPRESA, GIOVANI E TERRITORIO AL CENTRO DELLA SECONDA EDIZIONE

Foggia, 8 maggio 2026 – Si terrà il prossimo 13 maggio alle 9.30 presso il DISS dell’Università degli Studi di Foggia la seconda edizione di X DAY, iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Foggia e inserita nella settimana dedicata al TEDxUniFG.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle opportunità offerte dal territorio e sul valore della “restanza”: la scelta coraggiosa di restare, investire e fare impresa nella propria terra, trasformando idee e competenze in occasioni concrete di sviluppo.

Nel corso della mattinata si alterneranno testimonianze e momenti di confronto con importanti realtà imprenditoriali del territorio. Tra gli speaker presenti: Pasquale Emanuele Capuano, founde della Pasquale Capuano srl di Manfredonia e vincitore del premio nazionale Giovani Imprenditori “A. Ambrosi”, Gennaro Casillo dell’azienda Casillo & De Vitto di Candela e presidente Calcio Foggia 1920, Antonio Cera CEO del Forno Sammarco di San Marco in Lamis, Claudia Nardella CEO di Palermo Full Service di San Severo e Valerio Cericola Founder della Cericola Corporate di Ordona. A moderare gli interventi sarà il giornalista Antonio Di Donna.

Tra i saluti istituzionali anche quello della vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Gloria Maria Zurlo.

“Oggi più che mai è fondamentale sostenere le nuove generazioni di imprenditori, accompagnandole in un percorso fatto di competenze, visione e fiducia nel territorio. I giovani rappresentano una risorsa strategica per il futuro economico e sociale della nostra provincia. Creare occasioni di confronto come X Day significa investire concretamente in una cultura d’impresa moderna, responsabile e capace di generare valore per l’intera comunità”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio provincia di Foggia, Antonio Metauro

Per Alessandro D’Agnone, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Foggia, “X Day vuole essere uno spazio di confronto aperto tra giovani, imprese e territorio, attraverso testimonianze concrete e momenti di dialogo. La presenza della vice presidente nazionale Gloria Maria Zurlo rappresenta un segnale di attenzione importante verso il lavoro che il gruppo sta portando avanti sul territorio. Un ringraziamento va inoltre all’Università degli Studi di Foggia, che anche quest’anno ha aderito alla manifestazione, e all’associazione studentesca Area Nuova per la collaborazione”.

L’appuntamento è fissato per il 13 maggio alle 9.30 presso l’Aula 1 del DISS dell’Università di Foggia in via A. Da Zara.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.