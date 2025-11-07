WWF Foggia: “Investire nella natura è una scelta vincente”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Investire nella Natura è una scelta vincente

La Laguna del Re simbolo di rinascita, il Lago Salso esempio di malagestione.

Il WWF Foggia ribadisce con forza che puntare sulla biodiversità e sulla conservazione della natura rappresenta oggi una delle sfide più innovative e strategiche per il territorio. In pochi anni, l’Oasi Laguna del Re è diventata un autentico laboratorio di bellezza, partecipazione e positiva trasformazione territoriale, un luogo dove la cittadinanza ha ritrovato senso di comunità, orgoglio ambientale e valore condiviso.

Al contrario, non possiamo esimerci dal denunciare il triste caso dell’Oasi Lago Salso: anni di pessima gestione (chiusa al pubblico dal 2019), per volontà dell’ex presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano prof.Pasquale Pazienza, hanno ridotto un’area di elevatissimo pregio naturalistico in uno scenario di degrado, penalizzato da incendi, distruzione degli habitat e perdita di risorse pubbliche, sia quelle già investite che quelle ancora oggi impiegate in una interminabile procedura di liquidazione.

Il WWF e il Centro Studi Naturalistici (CSN), nonostante le pressioni e i tentativi di delegittimazione provenienti da ambienti ostili alla tutela ambientale, non hanno mai smesso di denunciare la grave crisi ecologica del Lago Salso, né di sostenere concretamente la possibilità di riscatto per questo territorio.

La nostra esperienza dimostra chiaramente che, di fronte a chi vede la Natura solo come qualcosa da sfruttare, esistono comunità e realtà che investono e “coltivano” per un futuro sostenibile, pensando alle prossime generazioni.

Oggi il riconoscimento nazionale conferito al Centro Studi Naturalistici per l’Oasi Laguna del Re, è la prova tangibile che la gestione responsabile, partecipata e scientificamente orientata delle aree naturali porta benefici a tutto il territorio (Capitanata, Gargano e Manfredonia), rafforzandone non solo l’immagine ma anche la coesione sociale e l’economia verde.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto e continuano a sostenere questo percorso, a partire dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, la Fondazione Monti Uniti, l’Università di Foggia e il Comune di Manfredonia, senza dimenticare le tante altre associazioni protagoniste di questo successo come Fare Natura, Daunia Tur, Pro Natura, ma anche imprese, imprenditori, docenti, studenti e molti cittadini attivi, protagonisti del cambiamento. L’Oasi Laguna del Re oggi è il primo “hub naturalistico” d’Italia ove si coltivano biodiversità, paesaggio e cultura.

Andiamo avanti uniti: la Natura vince quando la comunità fa squadra e costruisce valore duraturo.

WWF Foggia