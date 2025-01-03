Wanda Nara si sfoga: "ho tolto il cellulare ai miei figli". Ecco perchè

Wanda Nara ha recentemente condiviso un toccante sfogo sui social, rispondendo alle pesanti accuse di tradimento nei confronti del marito Mauro Icardi. La showgirl argentina, attualmente in fase di se...

Wanda Nara ha recentemente condiviso un toccante sfogo sui social, rispondendo alle pesanti accuse di tradimento nei confronti del marito Mauro Icardi. La showgirl argentina, attualmente in fase di separazione dall'ex attaccante dell'Inter, ha denunciato le “cose terribili” dette su di lei, affermando di essere stata “sporcata” da notizie false. Le voci riguardavano una presunta relazione con Keita Balde, ex compagno di squadra di Icardi, e sono nate in seguito alle dichiarazioni dell'ex moglie di Balde, che sosteneva di avere prove di un incontro tra Wanda e il calciatore.

Perchè Wanda Nara ha tolto il cellulare ai figli?

In un post su Instagram, Wanda ha rivelato di aver tolto i cellulari ai suoi figli per proteggerli da queste menzogne, sottolineando che non è stato facile per loro affrontare tali accuse. Ha descritto il suo primo Natale lontano dai figli come un momento difficile, ma ha ribadito il suo impegno come madre, dedicando la sua vita al loro benessere. Con un forte messaggio di resilienza, ha concluso affermando di essere tornata nel suo “posto felice e sicuro”, affrontando la situazione con dignità e determinazione.