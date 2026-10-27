Giulia Stabile ha ritrovato l’amore: tutto sul nuovo fidanzato

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Stabile è tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La 24enne ha trovato successo nel 2021 quando ha vinto Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo quella vittoria, la ballerina è stata nel corpo di ballo del programma e conduttrice di alcune edizioni di Tu si que vales. Da tempo, la ragazza italocatalana vive a Londra dove ha perfezionato la sua passione. Proprio nella città inglese, Giulia Stabile avrebbe ritrovato l’amore. La donna avrebbe iniziato una storia d’amore con Kalifa Burton, un affascinante ballerino-attore inglese di 25 anni. Proprio l’uomo ha pubblicato una foto che lo ritrae in atteggiamenti complici con l’ex stella di Amici.

Giulia Stabile starebbe insieme a Kalifa Burton

Giulia Stabile avrebbe un nuovo fidanzato. La 24enne sarebbe legata sentimentalmente a Kalifa Burton. I due sarebbero stati visti insieme in alcuni prestigiosi eventi a Londra. Ma chi è il nuovo amore dell’ex stella di Amici? Nato a luglio nel 2001, l’uomo abita a Londra dove lavora come ballerino, attore e coreografo. Oltre alla passione per la danza, l’uomo ha preso parte ad alcuni spettacoli teatrali che gli hanno permesso di mostrare tutto il suo talento. Al momento, l’ex conduttrice di Tu si que vales non ha smentito o confermato l’indiscrezione in merito alla sua vita privata.