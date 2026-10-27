Rottura Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli: l’ultimo gesto di lui gela i fans

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più chiacchierate in questo momento. In questo ultimo periodo, i Prelemi sono tornati prepotentemente alla ribalta per alcune indiscrezioni in merito alla loro storia d’amore. Secondo alcuni rumors si apprende che l’influencer italo-persiana e l’ex velino di Striscia La Notizia non starebbero più insieme. L’uomo non vivrebbe più sotto lo stesso tetto della compagna da ormai diverso tempo. Nelle ultime ore, Amadeo Venza ha rivelato altri retroscena sull’addio della coppia. Il noto esperto di gossip ha pubblicato la seguente storia su Instagram: “Ci sono storie che finiscono, anche quando qualcuno si ostina a non volerlo accettare. La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo è giunta al termine. Una decisione definitiva, maturata in seguito a questioni estremamente serie e private che non meritano la spettacolarizzazione“

Pierpaolo Pretelli sta cancellando ogni traccia di Giulia Salemi dal suo profilo Instagram

In queste ore, Pierpaolo Pretelli si è reso protagonista di un gesto social che ha gelato i fans. Deianira Marzano ha riportato la seguente segnalazione: “Lui sta eliminando tutto di Giulia da Instagram”. Una decisione, quella di cancellare ogni traccia dell’influencer dal suo profilo, che sembra confermare i rumors circolati in queste ultimi giorni in merito ad una rottura con Giulia Salemi. Nel frattempo, quest’ultima è stata la protagonista della presentazione della seconda edizione di The traitors, il programma in arrivo a novembre su Amazon prime video. La donna ha optato un look vedo non vedo che ha incantato i presenti ed i fans.