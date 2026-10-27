Javier Martinez, ritorno alle origini per l’ex gieffino: cosa ha fatto

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei propri fans grazie alla condivisione di alcuni contenuti sui social. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy è tornato a far parlare di sé per alcune storie che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguito da oltre 300 mila utenti. Il 31enne ha postato dei video in cui lo si vede fare alcune mosse di pugilato insieme ad un istruttore all’interno di una nota palestra di Lecco. Il compagno di Helena Prestes ha dimostrato di non aver perso la passione per la boxe. Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande fratello, Javier Martinez aveva confessato ai suoi compagni di gioco che prima di diventare pallavolista aveva provato a fare carriera come pugile.

Javier Martinez riscopre il pugilato

Il 31enne è tornato alle origini. L’uomo si è mostrato in alcuni contenuti postati sui social mentre pratica pugilato insieme ad un istruttore. Una disciplina sportiva che il compagno di Helena Prestes aveva praticato da bambino in Argentina prima del suo trasferimento in Italia e più precisamente in Sardegna con la sua famiglia. Nel frattempo, Javier Martinez ha iniziato una nuova avventura. L’uomo ha rivelato di aver cominciato a studiare recitazione presso una scuola di teatro di Milano. L’ex gieffino sembra aver trovato la sua strada dopo aver detto addio alla pallavolo.