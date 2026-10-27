Helena Prestes, nuovo traguardo per l’ex gieffina: parla lei

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Helena Prestes continua ad avere un incredibile successo in seguito alla partecipazione al Grande fratello avvenuta due anni fa. Dopo l’esperienza durata sei mesi all’interno della Casa, la modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni, partecipato ad alcuni programmi ed eventi in giro per l’Italia e l’estero. L’ex gieffina ha raggiunto un nuovo traguardo in queste ultime ore. A renderlo noto è stata la essa donna che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Helena Prestes ha scritto: “Questo è merito vostro” per ringraziare il suo fandom che in poco tempo ha fatto registrare numeri pazzeschi al suo ultimo video di You Tube.

Helena Prestes, il vlog su Firenze supera oltre 40 mila visualizzazioni

L’ex gieffina ha ottenuto oltre 40 mila visualizzazioni nel suo ultimo video di You Tube. Nel filmato, Helena Prestes ha raccontato una giornata trascorsa a Firenze a fine settembre. In quell’occasione, la donna aveva partecipato insieme al compagno Javier Martinez a Corri la vita, una manifestazione benefica con lo scopo di raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno. Un vlog, ricco di momenti degli Helevier, che ha entusiasmato il pubblico che ha fatto sentire il loro gradimento attraverso le visualizzazioni.