Il 70% dei giovani non risponde volontariamente al cellulare

Il 70% dei ragazzi, anche se iper-connessi, ignorerebbe le chiamate e replica con un messaggio.

A rivelarlo, un recente sondaggio condotto su ragazzi tra i 18 e i 34 anni. I giovani eviterebbero di rispondere alle chiamate e preferirebbero replicare con un messaggio scritto, oppure con una nota vocale. Si tratterebbe di una sorta di “telefono-fobia”, ovvero la paura e la riluttanza di ricevere ed effettuare chiamate telefoniche. In Giappone i sociologi hanno coniato l’espressione “moun sedal”, ovvero “generazione silenziosa”, per indicare i giovani che vanno in ansia al pensiero di parlare al cellulare. Ignorare le chiamate sarebbe una strategia per gestire l’ansia e la pressione sociale. I social media hanno un ruolo fondamentale in questa dinamica, in quanto favoriscono la comunicazione “indiretta”. E’ una questione di cultura generazionale: per la gen Z il cellulare non serve per parlare, ma per chattare e condividere contenuti sui social.