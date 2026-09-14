Volkswagen arriva da Autodrive: a Manfredonia quattro nuove offerte per Polo, T-Cross, T-Roc e Tiguan

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MANFREDONIA – Autodrive continua a crescere e ad ampliare la propria proposta automobilistica sul territorio. Da oggi, accanto ai numerosi marchi già presenti, arrivano anche nuove opportunità dedicate al mondo Volkswagen, con quattro modelli protagonisti di una nuova campagna pensata per chi desidera cambiare auto scegliendo una formula mensile.

Una novità che rafforza ulteriormente l’offerta della realtà automobilistica manfredoniana e che viene accompagnata da quattro promozioni dedicate ad alcuni dei modelli Volkswagen più conosciuti e apprezzati.

Si parte dalla nuova Volkswagen Polo, proposta a 195 euro al mese: una soluzione compatta e versatile, ideale per la mobilità quotidiana ma capace di offrire comfort e tecnologia anche negli spostamenti più lunghi.

Per chi preferisce la posizione di guida e la versatilità di un crossover, la nuova Volkswagen T-Cross è disponibile a 259 euro al mese, combinando dimensioni compatte, spazio a bordo e praticità.

La proposta prosegue con Volkswagen T-Roc, a 349 euro al mese, uno dei modelli più riconoscibili della gamma grazie a un design deciso e a un’impostazione che unisce dinamismo e comfort.

A completare le quattro offerte c’è la nuova Volkswagen Tiguan, a 369 euro al mese, dedicata a chi cerca un SUV più spazioso e completo, adatto tanto alla vita di tutti i giorni quanto ai viaggi e alle esigenze della famiglia.

Quattro modelli differenti per caratteristiche e dimensioni, ma un unico obiettivo: permettere a un pubblico sempre più ampio di trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità.

La nuova campagna si inserisce nel percorso di crescita di Autodrive, che continua così ad ampliare la scelta disponibile per gli automobilisti di Manfredonia e del territorio, affiancando alle nuove proposte anche servizi di finanziamento su misura, valutazione e permuta dell’usato, garanzia certificata e assistenza dedicata.

Non manca, ancora una volta, il richiamo alla città. La nuova comunicazione Autodrive sceglie infatti come scenario proprio Manfredonia e il suo porto, accompagnati dal messaggio “Manfredonia nel nostro DNA”: un modo per sottolineare il legame tra l’azienda e il territorio in cui opera.

Per conoscere nel dettaglio le condizioni delle promozioni e scoprire le nuove Volkswagen è possibile rivolgersi direttamente ad Autodrive, in Via Sottotenente Antonio Troiano 17 a Manfredonia (FG).

Polo da 195 euro al mese, T-Cross da 259 euro, T-Roc da 349 euro e Tiguan da 369 euro al mese: per Autodrive settembre riparte con quattro nuove opportunità firmate Volkswagen.