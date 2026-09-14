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La Marca: “Manfredonia a gonfie vele”

Dai Campionati Italiani Giovanili in Doppio 2026 alla Pizzomunnno Cup- Regata del Gargano.

Si è appena chiusa una settimana entusiasmante dal punto di vista sportivo che ha visto la nostra città sul palcoscenico Nazionale con i Campionati Italiani Giovanili delle Classi in Doppio, dal 05 al 10 settembre, organizzati dal Gargano Sailing Club SSD su delega della Federazione Italiana Vela, con il supporto dell’VIII Zona FIV Puglia, del Comune di Manfredonia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.



Un grande appuntamento nazionale che ha portato sul Gargano 438 giovani velisti, 219 equipaggi e 6 classi: 420, 29er, RS Feva, Nacra 15, Hobie Cat 16 Spi e Hobie Dragoon. In alcune classi hanno gareggiato anche campioni del mondo, rendendo ancora più alto il livello della competizione.

Alla presenza del presidente della FIV Francesco Ettorre, e di Alberto La Tegola, guida dell’VIII Zona FIV, è stato completato tutto il programma di regate e incoronati 14 nuovi campioni italiani giovanili.

A salire sul podio anche le nostre giovani concittadine Sofia Del Sordo e Maya Damiano, tesserate del Centro Velico Gargano, allenate dall’Accademia della Vela e seguite da Michelangelo Del Bravo, vicecampionesse italiane U15 nella classe 420.

Il FIVillage di Largo Diomede ha animato la città durante tutta la settimana, trasformando l’evento in un momento di sport, incontro e promozione del territorio.



Sono state, invece, 32 le imbarcazioni che hanno preso il mare e tagliato il traguardo nella seconda giornata, dopo alcuni ritiri, della XXXIV Pizzomunno CUP – Regata del Gargano, che ha chiuso la nostra settimana, sabato 12 e domenica 13 settembre, con la vittoria dell’imbarcazione dell’armatore Michele Di Candia, della Lega Navale di Manfredonia.

È stata questa una settimana che ha raccontato giovani talenti, grande vela e soprattutto un territorio capace di accogliere eventi di livello nazionale, confermando Manfredonia e la Puglia protagoniste della vela italiana.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia