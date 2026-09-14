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Manfredonia Calcio, Orlandi: “I risultati arriveranno subito”

“Quella contro la Nocerina è stata una partita dai due volte, siamo partiti bene, poi i due gol ci hanno tagliato le gambe. Nella ripresa siamo venuti fuori con la voglia di pareggiarla: il pareggio è il risultato giusto” così Andrea Orlandi a TeleSveva.

Un punto in due partite: “Non è quello che ci aspettavamo, ma correggere degli errori subito ti permette di sistemarli. Sappiamo che i risultati arriveranno”.

L’obiettivo del Manfredonia: “Noi dobbiamo pensare step by step, mercoledì abbiamo una gara difficile contro l’Andria. Dobbiamo pensare a partita dopo partita”.

Il ritorno al Degli Ulivi: “Uno stadio importante, c’è il rammarico del precedente di Coppa Italia: uscire ai rigori non è stato piacevole”.

Chiude con una promessa: “Il miglior Andrea Orlandi tornerà”.