Racconto di una notte, le anticipazioni del 20 settembre: Mahir ritrova la madre viva e promette vendetta

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La nuova puntata di Racconto di una notte, in onda domenica 20 settembre, porta in scena una serie di eventi che cambiano radicalmente gli equilibri tra i protagonisti. Mahir vive ore di angoscia, Afet supera il limite, Gulizar trova finalmente il coraggio di denunciare e una rivelazione sconvolge Ezra. A questo punto la curiosità è inevitabile: cosa succederà a Mahir dopo la scoperta sulla madre? Quali conseguenze avrà il gesto di Afet? E come reagirà Ezra alla verità rivelata da Ozan?

Racconto di una notte: Mahir ritrova la madre viva e promette vendetta

La puntata si apre con Mahir in preda alla disperazione mentre cerca Sureyya, temendo per la sua sicurezza. La verità arriva come un fulmine: la madre è viva, ma ricoverata in ospedale dopo essere stata rapita e derubata dei gioielli, regalo di nozze di Mehmet.

Mahir corre da lei e le promette che farà arrestare i due malviventi responsabili dell’aggressione. La sua determinazione apre la strada a una nuova fase della storia, segnata da indagini, sospetti e un desiderio di giustizia sempre più forte.

Afet rinchiude Gulizar: arriva la polizia e scatta la denuncia

Nel frattempo, Afet supera ogni limite: rinchiude Gulizar a chiave in una stanza della villa. Quando Kursat arriva, le guardie lo bloccano e nasce un duro confronto con Afet, che si conclude con una chiamata alla polizia.

All’arrivo degli agenti, Gulizar trova finalmente il coraggio di denunciare la suocera. Afet viene accompagnata in centrale, dando il via a una nuova spirale di tensioni familiari che rischia di esplodere nelle prossime puntate.

Ozan sconvolge Ezra: “Sono tuo nipote”

La trama si infiamma ulteriormente quando Ozan rivela a Ezra di essere suo nipote. La donna, sconvolta dalla notizia, accusa un malore che mette in allarme tutta la famiglia.

Intanto, Sevde incontra Fatma, la madre di Ferman, aprendo un nuovo filone narrativo che potrebbe intrecciarsi con le tensioni già presenti nella villa.