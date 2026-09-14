La Promessa, anticipazioni dal 21 al 27 settembre: Maria sconvolta dall’arrivo di Carlo e la verità sulla gravidanza

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Le nuove puntate di La Promessa, in onda dal 21 al 27 settembre, riportano al centro della scena tensioni familiari, segreti pronti a esplodere e alleanze che cambiano gli equilibri all’interno della tenuta. Maria vive giorni di forte agitazione, Curro si espone più del previsto e Petra si ritrova coinvolta in un’indagine che potrebbe ribaltare molte certezze. A questo punto la curiosità è inevitabile: come reagirà Maria all’arrivo di Carlo? Quali conseguenze avrà la lotta di Curro contro Lorenzo? E cosa scopriranno Petra e Teresa nel mistero delle ricette plagiate?

Maria sconvolta dall’arrivo di Carlo: la verità sulla gravidanza

La settimana si apre con Maria profondamente scossa dall’arrivo di Carlo. La giovane sa che non potrà nascondere ancora a lungo la verità e si prepara a rivelargli la sua gravidanza, consapevole che questa confessione potrebbe cambiare tutto.

Nel frattempo, Teresa affronta nuove sfide nel ruolo di governante, mentre Petra si unisce alle indagini sul mistero delle ricette plagiate, un caso che sta creando tensioni e sospetti all’interno della tenuta.

Curro coinvolge Manuel nella lotta contro Lorenzo: alleanze e inganni

Curro confida ad Angela di aver coinvolto Manuel nella sua lotta contro Lorenzo, segno che la situazione sta diventando sempre più complessa. Parallelamente, Leocadia e Cristóbal mettono in scena un incontro con un falso investigatore, un piano studiato per manipolare gli eventi e ottenere vantaggi.

Intanto, Curro e Pía si alleano, un’unione che potrebbe rivelarsi decisiva per contrastare le mosse di Lorenzo e per proteggere chi rischia di essere travolto dalle sue decisioni.

Lope e Vera accusano Santos: il mistero di Madame Cocotte

Le trame si infiammano quando Lope e Vera accusano Santos di essere il misterioso Madame Cocotte, denunciandolo anche a Cristóbal. La tensione cresce, soprattutto perché Lorenzo pretende la presenza della misteriosa cuoca alle sue nozze, alimentando sospetti e nuove dinamiche che potrebbero esplodere da un momento all’altro.

La settimana si chiude con un clima carico di tensione: inganni, segreti e alleanze inattese rendono ogni scelta potenzialmente decisiva.