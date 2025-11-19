Libri
“Vite interrotte: La campana di vetro”, Giovedi 20 Novembre la presentazione a Manfredonia
“Volevo essere libera, libera di conoscere persone diverse e il loro mondo, libera di andare in parti del mondo diverse dove imparare che esistono altre morali e altre norme oltre alle mie”
- Titolo: Vite interrotte: La campana di vetro
- Tema: Traendo spunto dal libro, si affronterà il tema della salute mentale.
- Interventi: Talk con le psicologhe Marialibera Pasqua e Silvana Spagnuolo.
- Quando: Giovedì 20 novembre
- Ora: 20.00
- Dove: Traccia Nascosta, Via S. Francesco 66
Libro: La campana di vetro di Sylvia Plath (Oscar Cult)
- Illustrazioni di: Anastasia Stefurak
- Organizzato da:
- Mondadori Bookstore
- AD Personam
- La Traccia Nascosta
- Unione degli Studenti Manfredonia