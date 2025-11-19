Libri

“Vite interrotte: La campana di vetro”, Giovedi 20 Novembre la presentazione a Manfredonia

Redazione19 Novembre 2025
“Volevo essere libera, libera di conoscere persone diverse e il loro mondo, libera di andare in parti del mondo diverse dove imparare che esistono altre morali e altre norme oltre alle mie”

  • Titolo: Vite interrotte: La campana di vetro
  • Citazione: “Volevo essere libera, libera di conoscere persone diverse e il loro mondo, libera di andare in parti del mondo diverse dove imparare che esistono altre morali e altre norme oltre alle mie”
  • Tema: Traendo spunto dal libro, si affronterà il tema della salute mentale.
  • Interventi: Talk con le psicologhe Marialibera Pasqua e Silvana Spagnuolo.

  • Quando: Giovedì 20 novembre
  • Ora: 20.00
  • Dove: Traccia Nascosta, Via S. Francesco 66

Libro: La campana di vetro di Sylvia Plath (Oscar Cult)

  • Illustrazioni di: Anastasia Stefurak
  • Organizzato da:
    • Mondadori Bookstore
    • AD Personam
    • La Traccia Nascosta
    • Unione degli Studenti Manfredonia
