Visite mediche gratuite con il Bando INPS 2026: requisiti e come fare domanda

La prevenzione sanitaria si conferma un pilastro fondamentale del welfare italiano anche per l’anno in corso. Grazie al nuovo Bando INPS 2026, migliaia di cittadini hanno la possibilità di accedere a screening medici specialistici senza dover sostenere alcun costo. Questa iniziativa, finanziata attraverso il Fondo Credito, mira a incentivare la diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari, offrendo un supporto concreto alla salute pubblica.

Destinatari e requisiti d’accesso: chi può partecipare

A differenza di molte altre prestazioni assistenziali, il bando per gli screening gratuiti non è legato all’indicatore ISEE. L’accesso è invece subordinato all’appartenenza previdenziale. Possono presentare domanda:

Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), sia che si tratti di lavoratori in servizio che di pensionati.

(Fondo Credito), sia che si tratti di lavoratori in servizio che di pensionati. I figli e gli orfani degli iscritti, purché rientrino nelle fasce d’età previste.

Per il ciclo di screening 2025/2026, il bando stabilisce criteri anagrafici molto rigidi: possono partecipare esclusivamente i soggetti nati tra il 1° gennaio 1958 e il 31 dicembre 1990. Questa scelta è dettata dalla volontà di monitorare una fascia di popolazione considerata statisticamente più a rischio per determinate patologie.

Quali visite mediche sono incluse nel bando

Il programma di prevenzione per le visite mediche gratis INPS 2026 si divide in due grandi aree mediche. Ogni utente può richiedere un voucher per ciascuna area, a patto di rispettare le specifiche di genere e di età:

Screening Cardio-vascolare: finalizzato alla valutazione del rischio di infarto o ictus attraverso esami specifici e consulenza specialistica. Screening Oncologico: in questa categoria, il richiedente deve scegliere una sola tipologia di controllo tra: Dermatologia : mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma.

: mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma. Urologia : screening per i tumori dell’apparato genitale maschile.

: screening per i tumori dell’apparato genitale maschile. Ginecologia: screening per i tumori dell’apparato genitale femminile.

È importante notare che è possibile richiedere contemporaneamente lo screening cardiologico e uno di quelli oncologici, ottenendo così un check-up completo in un’unica sessione di prevenzione.

Come presentare la domanda e scadenze

La procedura per ottenere le visite gratuite è interamente digitalizzata. Gli interessati devono collegarsi al portale ufficiale dell’INPS autenticandosi tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS. Una volta effettuato l’accesso, occorre cercare il servizio “Portale Prestazioni Welfare” e selezionare il bando relativo alla prevenzione oncologica e cardiovascolare.

Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 12:00 del 30 novembre 2026. Tuttavia, i voucher sono limitati e vengono assegnati fino a esaurimento fondi. Una volta che la domanda viene accolta, l’INPS rilascia un voucher dotato di QR-Code. Questo codice dovrà essere mostrato presso una delle strutture sanitarie convenzionate con l’Istituto per poter effettuare la visita senza pagare il ticket o la tariffa privata.

Visite mediche gratis INPS 2026: perché partecipare

Aderire a questo bando non rappresenta solo un risparmio economico significativo, ma è un atto di responsabilità verso la propria salute. La diagnosi precoce è spesso l’arma più efficace per affrontare con successo patologie gravi, e la capillarità delle strutture convenzionate INPS su tutto il territorio nazionale rende il servizio estremamente accessibile.