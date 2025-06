[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ventitreenne muore dopo un’estrazione dentale. L’anestesia sarebbe stata fatale.

Il 26 settembre, la giovane si era recata presso uno studio dentistico per la cura di alcune carie. In ambulatorio è stato deciso di procedere con l’estrazione di un dente del giudizio, come già avvenuto tre settimane prima in un intervento simile. Dopo circa un’ora dal pranzo, le è stata somministrata una prima anestesia locale. Non avendo ottenuto l’effetto desiderato, si è proceduto a una seconda anestesia. Durante l’operazione, Gaia ha perso i sensi e ha manifestato convulsioni e vomito. Trasferita d’urgenza all’ospedale di Perugia, è rimasta in coma per tre giorni, fino al decesso. Secondo il referto dell’autopsia, l’arresto cardiocircolatorio è da ricondurre a tossicità sistematica da anestetico locale. La perizia sottolinea possibili errori nella tecnica di somministrazione o una reazione dovuta a particolari caratteristiche anatomiche del nervo alveolare. La quantità di anestetico usata, pur non eccessiva, avrebbe scatenato la reazione fatale. Per la morte di Gaia Pagliuca, risultano indagate tre persone: due dentiste e il titolare dello studio odontoiatrico, con l’accusa di omicidio colposo. Le indagini della Procura di Perugia sono ancora in corso.