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Vecchia foto cartolina e tempo di mare: Lido Nettuno, tradizione di un’epoca sipontina

Manfredonia – ECCO una vecchia foto – cartolina del Lido di Siponto. Guardate il suo panorama con la vecchia rotonda circondata da un muretto in pietra, è possibile notare la distesa di una spiaggia immensa, con gli ombrelloni dell’epoca sparpagliati e la vista delle barche della nostra tradizione

Ho ritrovato questa foto in un vecchio scatolone regalatomi da una parente. Ieri mattina mi è venuta l’idea di riaprirlo e ho trovato foto che rappresentano la storia, quella storia che è l’anima per una città. Nell’immagine come potete notare i cosiddetti “casotti”.

Lido Nettuno ha rappresentato uno dei più importanti lidi di Siponto ma la sua importanza andrebbe correlata anche al tratto di mare utile per la pesca della ‘Sciabica’, svolta subito dopo l’alba.

Si poteva osservare quel lungo cono gigante attorniato ai lati da pescatori in direzione del Golfo, la maggior parte portavano all’altezza della cinta un pezzo di corda che sorreggeva la rete e serviva per spingere con forza l’enorme cono.

Quando si raggiungeva la riva del bagnasciuga quasi ci si commuoveva a guardare quella grande rete a cono strapiena di pesce, riflessi della vecchia pesca dei manfredoniani.

Foto e testo di Claudio Castriotta



